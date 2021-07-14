Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:47

Прокурор требует распустить совет МО "Смольнинское" через суд

фото ЗакС политика Прокурор требует распустить совет МО "Смольнинское" через суд

Смольнинский районный суд Петербурга 14 июля зарегистрировал иск прокурора Центрального района к муниципальному совету МО "Смольнинское". В качестве ответчиков также указаны 20 депутатов МО "Смольнинское". 

В своем иске прокурор требует установить, что в период с 5 января по 5 апреля 2021 года депутаты совета не проводили положенных заседаний. Это, по его мнению, должно стать поводом для обращения губернатора Александра Беглова к Законодательному собранию о роспуске совета муниципальных депутатов МО "Смольнинское". 

В Объединенной пресс-службе судов уточнили ЗАКС.Ру, что исковые требования повторяют недавний иск главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова к муниципальному совету. Ранее Смольнинский районный суд отказал в рассмотрении этого заявления. Тогда суд постановил, что права Ранкова никак не нарушаются. В иске прокурора Ранков и администрация губернатора Петербурга привлечены в качестве заинтересованных лиц. 

Конфликт избранных депутатов и руководства МО "Смольнинское" начался сразу после муниципальных выборов 2019 года. Регулярные попытки депутатов переизбрать главу МО оборачиваются неудачей из-за отсутствия необходимого числа депутатов на заседаниях. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Смольнинское
Упоминаемые персоны
Ранков Григорий Михайлович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru