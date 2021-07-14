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В Петербурге закончился жизненно необходимый препарат для женщин с раком груди

фото ЗакС политика В Петербурге закончился жизненно необходимый препарат для женщин с раком груди

В аптеках Петербурга закончилось льготное лекарство для женщин с раком молочной железы "Клобир", известила у себя в Telegram-канале глава регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду!" Марина Шишкина

Цена на препарат без льгот достигает до 12 тысяч рублей, в среднем больным необходимо на три месяца четыре упаковки, отметила эсер.

По информации Шишкиной, в городе проживает порядка 500 онкобольных женщин, нуждающихся в постоянном приеме "Клобира" и имеющих право на его бесплатное получение. 

"Обратилась к социальному вице-губернатору Олегу Эргашеву с призывом срочно ликвидировать острый дефицит онкопрепаратов в Санкт-Петербурге. Спрашиваю, какие действия город намерен предпринять для того, чтобы исправить ситуацию оперативно, так как этого требует состояние здоровья нуждающихся в лекарствах горожан?" - написала Шишкина.

При этом, пишет РБК, вице-губернатор уже ответил одной из обратившихся к нему больных петербурженок следующее: "В случае отсутствия возможности получить лекарственный препарат „Клобир" вы можете обратиться к лечащему врачу для подбора альтернативной замены из препаратов данной фармакологической группы". 

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