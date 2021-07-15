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МВД предлагает снизить цену на ОСАГО для автомобилистов за добровольное прохождение техосмотра

фото ЗакС политика МВД предлагает снизить цену на ОСАГО для автомобилистов за добровольное прохождение техосмотра

МВД предлагает ввести для владельцев автомобилей меры стимулирования добровольного прохождения техосмотра, в том числе - снижение стоимости ОСАГО, передает "Интерфакс".

"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - рассказали в МВД.

Ведомство направило предложение отменить техосмотр для владельцев автомобилей и мотоциклов в правительство. 

Член Общественного совета при МВД Владимир Волох отметил, что эти нововведения позволят сотрудникам ГИБДД больше обращать внимание на техосмотр автобусов, грузового автотранспорта, такси.

"За последнее время, к большому нашему сожалению, водители именно этих видов транспорта зачастую совершают автодорожные происшествия и во многих случаях прежде всего потому, что выезжали на технически неисправном автотранспорте", - отметил Волох.

В июне МВД предложило сделать техосмотр для легковых машин добровольным. Инициатива коснется только легковых автомобилей в частном владении и не распространится на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы.

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