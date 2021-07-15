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Новости 12:51

Смольный объявил о завершении строительства проблемного ЖК "Три Апельсина"

фото ЗакС политика Смольный объявил о завершении строительства проблемного ЖК "Три Апельсина"

Застройщик "Росстройинвест" (ООО "РСТИ") получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Три Апельсина" в Парголово, сообщили в Смольном.

По словам представителей Смольного, теперь строительство проблемного объекта ГК "Норманн" на Заречной улице полностью завершено. Замглавы комитета по строительству Евгений Барановский заявил, что новый застройщик четко соблюдал график достройки.

ЖК "Три Апельсина" должен был быть сдан еще в 2016 году, но в итоге стройка была остановлена в 2019-м. В 2020 году комитет по строительству договорился о достройке объекта с "Росстройинвестом". В Смольном пообещали, что в ближайшее время ключи получат более 300 семей. 

Пока продолжается строительство еще одного проблемного ЖК - "На Заречной". Смольный обещает, что все проблемные объекты "Норманна" будут достроена в 2023 году. 

Дольщики "Норманна" не раз выходили на акции, привлекая внимание к проблеме. Осенью 2020 года они объявляли голодовку, которую завершили спустя полмесяца.

 

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