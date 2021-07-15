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Театр "Санкт-Петербургъ Опера" просит у Смольного ещё одну площадку

фото ЗакС политика Театр "Санкт-Петербургъ Опера" просит у Смольного ещё одну площадку

Городской глава Александр Беглов и художественный руководитель театра "Санкт-Петербургъ Опера" Юрий Александров поговорили о возможности предоставления учреждению культуры ещё одной площадки, оповестили в Смольном.

В ходе дискуссии губернатор пообещал подыскать театру альтернативное помещение. На сегодняшний день "Санкт-Петербургъ Опера" располагается в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице. Зал способен вместить 170 зрителей, однако спрос на билеты гораздо выше, в связи с чем учреждение и ищет новые площади.

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" был основан в 1987 году. В репертуаре театра есть собственные уникальные постановки: "Пётр Первый, или Невероятные приключения русского царя" Доницетти, "Искатели жемчуга" Бизе, "Корневильские колокола" Планкетта и другие. 

Фото: пресс-служба Смольного

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