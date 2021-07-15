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Смольный утвердил стандарт качества для такси, описав идеального водителя и пассажира

фото ЗакС политика Смольный утвердил стандарт качества для такси, описав идеального водителя и пассажира

В петербургском комитете по транспорту утвердили стандарт качества обслуживания граждан легковым такси в городе, информирует пресс-служба Смольного. Документ хоть и официальный, но носит исключительно рекомендательный характер.

В стандарте прописаны требования к легковому такси, в том числе, какой оно должно быть окраски, какой иметь фонарь-"шашечки", таксометр, детское автокресло и информационную справку о разрешении на перевозку граждан и сведения о тарифах. Внешний вид также должен быть опрятен, без видимых повреждений кузова, грязи и неприятных запахов в салоне.

Также в рекомендации Смольного прописаны права и обязанности как пассажира, так и водителя. Последний должен соблюдать ПДД и противоэпидемические предписания, иметь при себе права с водительским стажем не менее 3-х лет. В салоне воспрещается курить; все забытые вещи таксист обязан передавать своему начальству. Водителю рекомендуется хорошо владеть русским языком, знать город, а также быть терпеливым и приветливым.

Пассажир равнозначно обязан соблюдать правила дорожного движения и перевозки, не пачкать и не портить салон такси, маленьких животных перевозить в клетке, а больших собак - в наморднике, поводке и с подстилкой. Среди прочих рекомендаций - не употреблять пищу и спиртное в салоне автомобиля, слушать музыку в наушниках и не хлопать дверями.

В стандарте также прописаны случаи, в которых водитель и пассажир имеют право отказаться от поездки. Так, таксист может отказаться от перевозки гражданина из-за угрозы своей безопасности, если приходится ждать дольше обговоренного или оплаченного времени, если пассажиров чрезмерно много либо если водитель по независящим от него причинам не может проехать до пункта назначения. Пассажир, в свою очередь, может отказаться, если чувствует угрозу своей жизни, если таксист пренебрегает ПДД либо правилами перевозки.

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