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Новости 15 июля, 18:12

Петербургская прокуратура отозвала иск о блокировке "Российской ЛГБТ-сети" во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура отозвала иск о блокировке "Российской ЛГБТ-сети" во "ВКонтакте"

В Петербурге прокуратура решила отозвать иск, содержащий требование заблокировать группу "Российской ЛГБТ-сети" в социальной сети "ВКонтакте", рассказали в организации.

Надзорному органу не удалось обнаружить в публикациях ЛГБТ-сети "пропаганду нетрадиционных отношений".

Напомним, в ноябре 2019 года суд удовлетворил иски прокуратуры о блокировке групп "Российской ЛГБТ-сети" и "Российское ЛГБТ-сообщество" во "ВКонтакте". В заявлениях говорилось о наличии в пабликах некой информации, "отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и другим членам семьи".

Добавим также, ранее прокуратура Петербурга отказалась от исковых претензий по блокировке сайта "Российской ЛГБТ-сети".

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