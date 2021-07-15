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Новости 15 июля, 19:49

МИД Эстонии определился с депортируемым российским дипломатом

фото ЗакС политика МИД Эстонии определился с депортируемым российским дипломатом

В Министерстве иностранных дел Эстонии определились с именем российского дипломата, который вернется домой из-за произошедшего в Петербурге инцидента: на родину поедет Андрей Петров, информирует ТАСС.

Решение является ответной мерой на высылку из города на Неве эстонского консула Марта Лятте, которого на прошлой неделе задержали сотрудники ФСБ: якобы он пытался получить от одного из граждан РФ "материалы закрытого характера".

По мнению эстонской стороны, преследование Лятте носит провокационный характер и было лишено каких-либо существенных оснований.

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