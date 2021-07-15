           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15 июля, 20:48

"Юбилейной" жительнице Шушар подарили iPhone 12 за вакцинацию от COVID-19

фото ЗакС политика "Юбилейной" жительнице Шушар подарили iPhone 12 за вакцинацию от COVID-19

Проживающая в Шушарах петербурженка Инга Яковлева получила в подарок iPhone 12, привившись от коронавируса: она стала 35-тысячным жителем Пушкинского района, прошедшим вакцинацию.

Яковлеву выбрали, основываясь на данных Федерального реестра вакцинируемых.

Торжественная церемония вручения мобильного устройства прошла в стенах поликлинического отделения "Шушары" СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района". Вручал айфон и цветы лично замглавы Пушкинского района Евгений Кукушкин.

"Через неделю после вакцинации мне позвонили из поликлиники и сообщили эту радостную новость. В это было трудно поверить. Сначала я сказала, что не смогу прийти, потому что работаю. Но мне объяснили, что ради такого случая можно ненадолго отпроситься", - приводит впечатления Яковлевой 78.ru.

Фото: пресс-служба Смольного

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru