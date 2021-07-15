"Юбилейной" жительнице Шушар подарили iPhone 12 за вакцинацию от COVID-19

Проживающая в Шушарах петербурженка Инга Яковлева получила в подарок iPhone 12, привившись от коронавируса: она стала 35-тысячным жителем Пушкинского района, прошедшим вакцинацию.

Яковлеву выбрали, основываясь на данных Федерального реестра вакцинируемых.

Торжественная церемония вручения мобильного устройства прошла в стенах поликлинического отделения "Шушары" СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района". Вручал айфон и цветы лично замглавы Пушкинского района Евгений Кукушкин.

"Через неделю после вакцинации мне позвонили из поликлиники и сообщили эту радостную новость. В это было трудно поверить. Сначала я сказала, что не смогу прийти, потому что работаю. Но мне объяснили, что ради такого случая можно ненадолго отпроситься", - приводит впечатления Яковлевой 78.ru.

Фото: пресс-служба Смольного