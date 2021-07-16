Смольный готов заключить контракт на 131 млрд рублей с новым мусорным оператором

Петербургский комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности объявил конкурс по выбору нового регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, информирует "Коммерсант".

Будущему подрядчику Смольный готов заплатить 131 млрд рублей.

Контракт с оператором городские власти готовы заключить до 2031 года. Заявки от участников принимаются до 4 августа, победителя назовут уже 13 числа. Соответственно, к исполнению обязанностей подрядчик должен приступить уже 1 сентября.

Одним из ключевых требований к участнику конкурса является наличие лицензии на проведение работ по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. В связи с этим подрядчик должен иметь объекты по работе с подобным мусором в зоне своей деятельности.