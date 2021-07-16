В Сосновом Бору больше суток не могут потушить лесной пожар

Спасатели уже больше суток борются с огнём, охватившим лес в Сосновом Бору, оповестили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Пожарные проливают территорию в 0,2 гектара в парковом массиве в районе СНТ "Смолокурка". Несмотря на ликвидированное открытое горение, в нескольких местах продолжает тлеть лесная подстилка. В работах участвуют инженерная техника и пожарный поезд, на месте задействованы 50 человек и 11 машин.

В МЧС заверили, что ни гражданам, ни их имуществу угрозы нет, при этом сам Сосновый Бор частично задымлён.

Пожар на торфяниках начался ещё 14 июля. В местной администрации предположили, что виноваты в ЧП отдыхающие.