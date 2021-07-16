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Новости 10:54

В Петербурге стали реже воровать канализационные люки

фото ЗакС политика В Петербурге стали реже воровать канализационные люки

За первые 6 месяцев 2021 года с улиц Петербурге украли 108 крышек люкового оборудования, в то время как за аналогичный период 2020 года - 132, сообщили в ГУП "Водоканал".

Чаще всего люки пропадали в Курортном районе. Также в тройке лидеров Невский и Красногвардейский районы. На эти три локации приходится половина краж канализационных люков в городе.

В "Водоканале" отметили, что в последнюю неделю мая петербуржцы 190 раз сообщали об открытом люке. Только за одну ночь, с 23 на 24 мая, внутри дворов по пр. Космонавтов было похищено 13 крышек канализационных колодцев.

Фото: gov.spb.ru

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