В РФ вновь побит суточный рекорд по смертям от COVID-19: скончались 799 человек

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 25 704 россиян, проинформировали в оперативном штабе. Общее количество заражённых с начала пандемии подобралось к отметке 5 907 999.

В лидерах по уровню распространения болезни по-прежнему Москва - плюс 5 382 случая. Следом идут Подмосковье (2 484), Петербург (1 948), Нижегородская область (529) и Красноярский край области (481).

Побит очередной антирекорд по смертности от COVID-19: согласно официальной статистике за 24 часа скончались 799 человек - это максимум с начала пандемии. Всего болезнь унесла жизни 146 868 человек. В Северной столице умер ещё 101 пациент.