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Новости 14:53

"Они сами здесь их покупают": Активисту не разрешили развлечь Навального ребусами в колонии

фото ЗакС политика "Они сами здесь их покупают": Активисту не разрешили развлечь Навального ребусами в колонии

Сопереживающему Алексею Навальному активисту Роману Пшеницыну не разрешили передать в колонию, где оппозиционер отбывает срок, составленные им развлекательные ребусы, сославшись на то, что заключенные и сами могут себе их купить, делятся "Открытые медиа"

Перед тем, как отправить интеллектуальные загадки, молодой человек решил позвонить во владимирскую ИК-2 и уточнить, принимают ли они письма в больших конвертах, уточнив, что корреспонденция будет содержать ребусы.

Пшеницын распечатал свои задачи на принтере в формате А4, а затем позвонил в ИК-2 уточнить, принимают ли они письма в больших конвертах.

"Ответила девушка. Сразу она не смогла ответить и спросила кого-то. Потом сказала, что нельзя присылать ребусы - даже с ответами и расписанными решениями", - расстроился отправитель.

В беседе с ОМ сотрудница отдела специального учёта ИК-2 заявила, что ребусы зэкам не положены, причину почему она уточнять не стала.

"Они сами здесь их покупают", - заметила женщина.

"Открытые медиа" приводят пример "запрещённых" к передаче ребусов для Навального:

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