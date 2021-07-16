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Комиссия по этике призвала депутата Госдумы Бурнашова извиниться за оскорбление сотрудников ГИБДД

фото ЗакС политика Комиссия по этике призвала депутата Госдумы Бурнашова извиниться за оскорбление сотрудников ГИБДД

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рассмотрела материалы в отношении депутата Алексея Бурнашова и решила, что он должен извиниться, сообщается на сайте думы.

В комиссии сообщили, что изучили видеозапись в связи с обращением "гражданина А.И.Абдуллаева", которая касалась поведения Бурнашова, и установили "факт нарушения им правил депутатской этики".

"В связи с этим комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения", — сообщили в Госдуме.

8 июля Бурнашова задержали в Перми сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы заподозрили, что депутат находится за рулем в нетрезвом состоянии и попросили его пройти медосвидетельствование. После этого, утверждали очевидцы, парламентарий начал оскорблять инспекторов и ударил одного из них.

 

фото: duma.gov.ru

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