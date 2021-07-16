В МВД рассказали о деле специалиста комздрава Петербурга о взятке в 2,1 млн рублей

Управление МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о возбуждении дела о получении взятки в отношении специалиста в сфере здравоохранения.

По версии следствия, "гражданин 1988 года рождения" получил не менее 2,1 млн рублей от представителя коммерческой фирмы за помощь в проведении конкурса на энергосервисный контракт. Следователи считают, что взятку он получил через посредницу: в отношении женщины возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).

Напомним, ранее сообщалось, что речь идет о сотруднике комитета по здравоохранению - ведущем специалисте отдела развития учреждений здравоохранения Александре Шкабаре. Чиновник задержан. Ранее сообщалось, что в отделении полиции он пробудет двое суток.