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Новости 14:22

Чиновника в Ленобласти задержали за взятку после отказа директора школы принимать ремонт с плесенью

фото ЗакС политика Чиновника в Ленобласти задержали за взятку после отказа директора школы принимать ремонт с плесенью

Начальник отдела закупок администрации Гатчинского района задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

По словам представителей СК, чиновника задержали при получении 150 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги он якобы должен был обеспечить беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры для заключения контрактов.

Это дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) связано со скандалом вокруг ремонта в школе в Лукашах. Напомним, директор школы Максим Маронков отказался принимать некачественный ремонт с плесенью, и после этого собеседник в комитете общего и профессионального образования Ленобласти якобы попросил его "мирно уйти и не поднимать шум", пригрозив в противном случае увольнением по статье.

По данным 47news, взятку Васильев мог получить от индивидуального предпринимателя Артема Захарова, который был субподрядчиком на работах в этой школе. Контракты у него были заключены почти на 6 млн рублей, в Гатчине предпринимателя, по данным издания, знают как помощника депутата ЗакСа от "Единой России" Сергея Коняева.

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