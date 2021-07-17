Роспотребнадзор заблокировал сайт "Чешского радио" из-за статьи о Яне Палахе

Роспотребнадзор заблокировал сайт "Чешского радио" из-за статьи о чешском студенте Яне Палахе, который устроил акцию протеста против ввода войск СССР в Чехословакию, приведшую к его гибели, сведения о блокировки есть в реестре "Роскомсвободы".

В реестр запрещенной информации внесена страница со статьей под заголовком "Ян Палах и его последователи". Однако издание использует протокол https, поэтому вместо конкретного материала блокируется сайт целиком.

Роспотребнадзор выносит решение о блокировке страниц, если находит в них информацию о способах самоубийства. Ян Палах устроил акцию против ввода советских войск в Чехословакию в 1969 году, его доставили в больницу, где он скончался от полученных ожогов. В статье рассказывалось о его жизни.

Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29", сославшись на наличие там материалов организации, признанной нежелательной. В "Команде 29" настаивают, что подобных материалов не публиковали, а блокировку расценивают как акт политического давления на правозащитные институты.