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СБУ вызвала Шойгу в рамках возбужденного в его отношении уголовного дела

фото ЗакС политика СБУ вызвала Шойгу в рамках возбужденного в его отношении уголовного дела

Руководителя Министерства обороны РФ Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины для проведения следственных действий и последующего предъявления обвинения, информирует местное издание "Главком".   

По сведениям издания, Шойгу обвиняют в создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей (ч.5 ст. 260 УК Украины). Приехать в офис СБУ в Мариуполе российский министр должен 20 июля. Аналогичную повестку ведомство направило российскому предпринимателю Константину Малофееву. 

В 2014 году в отношении Малофеева и Шойгу были возбуждены уголовные дела. Малофеева заподозрили в пособничестве финансирования "неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины", Шойгу - в "организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях". 

По версии Киева, учреждённые и финансируемые Шойгу и Малофеевым группы совершали "системные разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, предприятия, организации" в Донецкой и Луганской областях.

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