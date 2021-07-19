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Петербуржцев предупреждают о сильном ветре во вторник

фото ЗакС политика Петербуржцев предупреждают о сильном ветре во вторник

Завтра, 20 июля, погода в Петербурге заметно испортится: в город придёт сильный ветер с порывами до 18 м/с, оповестили в региональном управлении МЧС. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костёр", - назидают горожан спасатели.

В понедельник в Петербург пришла долгожданная прохлада. В следующие дни недели синоптики предрекают дожди.

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