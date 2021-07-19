Члены ОНК будут жаловаться в прокуратуру на администрацию "Крестов"

После появления в СМИ и соцсетях информации о возможных беспорядках в колпинском изоляторе "Кресты" пенитенциарное учреждение посетили члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии Елена Шахова и Роман Ширшов. Увиденное в СИЗО подтвердило их опасения: двое заключенных, Д. и М., имели телесные повреждения. Со слов очевидцев, двух мужчин избили неделю назад после того, как они отказались в жару и в условиях неработающей вентиляции закрывать окно в камере. Применение к ним силы, в свою очередь, спровоцировало протесты со стороны других подследственных. Некоторые из них кричали, поджигали личные вещи и выбрасывали их в окна. Один из пострадавших рассказал визитерам, что во время избиения у сотрудников ФСИН были выключены видеорегистраторы.

"Члены ОНК считают важным отметить, что изначально администрация СИЗО сообщила им, что Д. из СИЗО убыл, а М. никогда в Крестах и не было. Мы считаем подобные действия как попыткой сокрытия преступлений сотрудниками Крестов, так и злонамеренным чинением препятствий общественному контролю и нарушением прав заключенных", - пишут участники инспекции.

Правозащитники намерены обратиться в прокуратуру.