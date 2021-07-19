К тушению карельских лесных пожаров привлекли десантников из соседних регионов

Карельское управление МЧС ликвидирует лесные пожары, которые объяли площадь около 800 га в Суоярвском районе, сообщает пресс-служба ведомства. К работам привлекли 277 специалистов и 56 единиц техники, включая вертолет ФСБ. По последним данным, с воздуха произвели 40 сбросов воды. Накануне пришлось эвакуировать поселок Найстенъярви при одноименной станции.

В свою очередь, пресс-служба федеральной Авиалесохраны сообщила, что на тушение карельских пожаров направили десантников-парашютистов из соседних Мурманской и Архангельской областей. Они используют технологию так называемого встречного отжига.

"Для пуска управляемого огня навстречу стихийному пожару нужна хирургическая точность. Профессионально данным методом владеют только парашютисты-десантники Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Отметим, что на минувшей неделе запах горящего леса ощущался и в центре Петрозаводска, который находится в ста километрах от станции Найстенъярви.