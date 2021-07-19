           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:35

К тушению карельских лесных пожаров привлекли десантников из соседних регионов

фото ЗакС политика К тушению карельских лесных пожаров привлекли десантников из соседних регионов

Карельское управление МЧС ликвидирует лесные пожары, которые объяли площадь около 800 га в Суоярвском районе, сообщает пресс-служба ведомства. К работам привлекли 277 специалистов и 56 единиц техники, включая вертолет ФСБ. По последним данным, с воздуха произвели 40 сбросов воды. Накануне пришлось эвакуировать поселок Найстенъярви при одноименной станции.

В свою очередь, пресс-служба федеральной Авиалесохраны сообщила, что на тушение карельских пожаров направили десантников-парашютистов из соседних Мурманской и Архангельской областей. Они используют технологию так называемого встречного отжига.

"Для пуска управляемого огня навстречу стихийному пожару нужна хирургическая точность. Профессионально данным методом владеют только парашютисты-десантники Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Отметим, что на минувшей неделе запах горящего леса ощущался и в центре Петрозаводска, который находится в ста километрах от станции Найстенъярви.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru