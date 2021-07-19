Петербуржцы вынуждены часами стоять в очередях на получение свидетельства о смерти

Петербуржцы, желающие получить свидетельство о смерти родственника, часами стоят в очереди, образовавшейся перед отделом ЗАГС на улице Достоевского, сообщается в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

"У людей и так горе, а их как скот выставляют в длинные очереди и в жару, и в холод. <…> Почему весь город тянут в одну точку, ЗАГСы городские данные свидетельства не выдают и график их работы не как у всех", - делится наблюдениями очевидец.

На сайте комитета по делам ЗАГС уточняется, что регистрация смерти жителя Петербурга проводится только в специализированном отделе на Достоевского, 9. В других местах свидетельства выдают обитателям пригородных районов: Колпинского, Курортного, Петродворцового, Кронштадтского и Пушкинского.

Напомним, с 1 июля в Северной столице открылись дополнительные пункты выдачи свидетельств о смерти, но они принимали заявления только до 15-го числа.

Фото: паблик "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"