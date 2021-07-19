Заказник "Сестрорецкое болото" станут строже охранять

Заказник "Сестрорецкое болото" в Курортном районе Петербурга в ближайшее время получит усиленную охрану, и без того действующую в особом режиме. Об этом распорядился на встрече с членами городского правительства губернатор Александр Беглов.

"Заказник нужно сохранять, а требования к режиму особой охраны заповедных зон - ужесточить. Также необходимо следить за состоянием прилегающих территорий, инженерной и дорожной инфраструктуры, которая была создана еще до появления заказника", - приводит его цитату пресс-служба Смольного.

Новые, более строгие правила, вырабатывались после обсуждения с научным сообществом. Теперь в зеленой зоне нельзя будет ни в каком виде разводить огонь, проводить массовые мероприятия, за исключением экологических, а также кататься на авто-, мототранспорте и велосипедах и что-либо строить.

"Сестрорецкое болото" представляет собой самую крупную из шестнадцати особо охраняемых природных зон Петербурга.