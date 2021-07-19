Историческое здание бывшего военного завода в Кронштадте выставят на торги

Семь кирпичных корпусов бывшего военного завода на Макаровской улице в центре Кронштадта до конца года должны будут уйти с молотка, о чем сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). На территории комплекса зданий общей площадью 13,8 тысяч кв. метров около двухсот лет назад располагался Пушечный двор.

"Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения. Комплекс расположен на участке площадью 3,4 га", - гласит сообщение.

Стартовая цена составила 480 млн рублей. Точную дату проведения торгов объявят осенью. Продажу бывшего промышленного комплекса связывают с поручением президента создать на территории Кронштадта "Остров фортов": объект, который призван будет привлекать туристов, реализуется в течение последних двух лет.

"В этой связи бывший военный завод целесообразней приспособить под туристическую функцию, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт", - считает исполнительный директор РАД Константин Раев.