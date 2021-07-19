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Макаров поприветствовал назначение Голиковой куратором по СЗФО

фото ЗакС политика Макаров поприветствовал назначение Голиковой куратором по СЗФО

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал вице-премьера Татьяну Голикову "профессионалом с большой буквы" и поддержал ее назначение куратором по Северо-Западному федеральному округу от правительства.

"Она имеет богатейший опыт работы, как в области финансов, так и в сфере социальной политики. Особенно важно – опыт организации взаимодействия на всех уровнях власти и четкой синхронизации такой работы. В условиях пандемии и постпандемийного восстановления – это серьезное преимущество для округа, который она будет курировать", - передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своих заместителей ответственным за федеральные округа. Решение поручить СЗФО Голиковой, отвечающей в правительстве за здравоохранение и образование, объяснили сосредоточением в округе "производства жизненно важных вакцин и лекарств и крупные вузы".

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