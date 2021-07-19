           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:28

"Проявили истинное ленинградское-петербургское гостеприимство": Беглов подвел итоги Евро-2020

фото ЗакС политика "Проявили истинное ленинградское-петербургское гостеприимство": Беглов подвел итоги Евро-2020

Петербургский губернатор Александр Беглов подвел черту под завершившимся футбольным турниром Евро-2020, семь матчей в рамках которого принял российский мегаполис. По мнению чиновника, город доказал, что способен проводить на самом высоком уровне самые серьезные международные мероприятия, причем в крайне тяжелых условиях.

"Удалось не допустить беспорядков, во время матчей на стадионе сохранялись бесперебойная связь и интернет.  <...> Дежурили медицинские бригады, в пресс-центрах работало более пятисот журналистов из разных стран. Хочу поблагодарить волонтеров за то, что проявили истинное ленинградское-петербургское гостеприимство", - произнес он в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Напомним, что несколько сотен финских болельщиков, чья команда, как и российская, не смогла преодолеть групповой этап, "привезли" из Петербурга на родину коронавирусную инфекцию. Из-за пандемии турнир был перенесен на один год. Победителем его стала сборная команда Италии, победившая Англию по пенальти.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru