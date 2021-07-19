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Вице-премьер Абрамченко: Раздельным сбором мусора занимается четверть россиян

фото ЗакС политика Вице-премьер Абрамченко: Раздельным сбором мусора занимается четверть россиян

Вице-премьер Виктория Абрамченко озвучила имеющиеся у нее последние данные о числе соотечественников, которые практикуют раздельный сбор мусора: таковых она насчитала 25%. Как передает "Интерфакс", возглавляет тройку наиболее ответственных сборщиков мусора среди регионов Московская, Нижегородская и Тюменская области. Всего в лидирующей группе числится 13 регионов.

Чиновница анонсировала, что до конца года субъекты Федерации получат 1 млрд рублей на закупку специальных контейнеров для раздельного сбора.

"Всего закуплено 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тысяч контейнеров", анонсировала Абрамченко.

Планируются и иные меры популяризации и стимулирования раздельного сбора. Например, при помощи Российского экологического оператора (РЭО) и за счет средств федерального бюджета чиновники хотят построить новые специализированные инфраструктурные объекты и передать их регионам в собственность.

"Пилотное применение данной меры запланировано в Республиках Дагестан и Крым, Севастополе и Архангельской области", - рассказала Абрамченко.

фото: lenobl.ru

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