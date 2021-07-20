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Новости 11:17

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 6 млн

фото ЗакС политика Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 6 млн

В России за последние сутки выявлено 23 770 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число выявленных случаев заболевания за все время эпидемии возросло до 6 006 536. 

За сутки зафиксировано 784 новых летальных исходов от инфекции. За все время, по официальным данным, от коронавируса умерли 149 922 россиянина.

В Петербурге заболели еще 1 934 человека. По данным штаба, с марта 2020 года в городе зарегистрировано 507 507 случаев заболевания, в 482 894 пациенты выздоровели. Еще 98 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего, по данным штаба, от болезни умерли 18 424 петербуржца.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 188 человек. В Подмосковье - 2 478.

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