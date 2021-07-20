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Новости 11:24

Депутату МГД Ступину, поддерживающему Навального, грозят лишением статуса адвоката

фото ЗакС политика Депутату МГД Ступину, поддерживающему Навального, грозят лишением статуса адвоката

Представляющий в Московской городской думе фракцию КПРФ депутат Евгений Ступин рассказал в своих социальных сетях о том, что его собираются лишить адвокатского статуса, и, как он считает, это обусловлено политическими причинами и является местью за поддержку оппозиционера Алексея Навального. По мнению Ступина, таким образом власть хочет ограничить его активность, лишить заработка и трибуны. Вопрос о лишении его профессионального статуса будет решаться 4 августа.

В январе коммунист посещал крупнейшие в новейшей истории России несанкционированные акции протеста, явившиеся реакцией на арест Навального, и был за участие в них оштрафован. Как рассказал он сам, в Минюсте его солидарность с уличными акциями расценили как нанесение репутационного ущерба самому статусу адвоката.

Команда Алексея Навального с момента избрания нынешнего созыва Мосгордумы осенью 2019 года регулярно подчеркивает, что Ступин и еще 19 человек были избраны благодаря продвигаемой ею технологии "умного голосования". Сам Ступин с этим никогда не спорил и регулярно в своих выступлениях в МГД поднимал вопросы, волнующие также и команду Навального.

фото: duma.mos.ru

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