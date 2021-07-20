Поклонская видит себя теперь только в прокурорской должности

Депутат VII созыва Госдумы, который закончил свою работу, Наталья Поклонская призналась, что в дальнейшем не готова работать в родном для себя Крыму на министерской должности, вопреки распространяемым слухам.

"В этой должности я не буду. Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, прокурор Крыма", - цитирует ее слова "Интерфакс".

Впрочем, она допускает, что будет работать в силовом ведомстве и на территории Москвы. Пока решение на этот счет не принято. В конце мая единоросс Поклонская объявила, что не будет баллотироваться в следующую Думу и, не уточняя деталей, пообещала, что ее еще увидят в кителе.