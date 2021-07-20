Ройзман осудил автопробег эсеров против обязательной вакцинации

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман критически высказался об автозабеге Москва-Хабаровск против принудительной вакцинации, старт которому накануне дал лидер справедливороссов Сергей Миронов. По мнению Ройзмана, "принудительная" в данном случае является спекулятивным эпитетом, а на самом деле имеет место предвыборный популизм и "незрелость пожилого человека" в опасных условиях продолжающейся пандемии коронавируса. К сожалению, сетует Ройзман, эсеры пользуются востребованностью точки зрения "антипрививочников".

"Типа, каждому физкультурнику – по физкультурнице и все, что отсюда следует. Но, на самом деле, когда страна в беде, когда по 750 человек в день умирает, и в это время взять и против вакцинирования какую-то акцию сделать на уровне партии – это, конечно, просто откровенно незрелый, подлый и вредительский поступок", - заявил бывший мэр Екатеринбурга в авторской радиопрограмме.

По словам Ройзмана, Миронов ведет себя неуместно, тогда как "страна пытается хоть что-то сделать, хоть как-то спасти ситуацию".

В ходе пробега представители "Справедливой России - За правду" намерены собирать по городам протестные подписи против обязательной вакцинации, чтобы по возвращении передать их омбудсмену Татьяне Москальковой.