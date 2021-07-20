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По делу о взятках задержали начальника ставропольского УГИБДД и его окружение

фото ЗакС политика По делу о взятках задержали начальника ставропольского УГИБДД и его окружение

Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова задержали 20 июля по делу о получению крупных взяток преступной группой, сообщает пресс-служба СК. Вместе с Сафоновым задержали еще шестерых фигурантов, среди которых указываются бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин и инспектор того же ведомства Виталий Мельчиков.

По версии следствия, преступная группа изготавливала не предусмотренные никаким регламентом пропуска и продавала их грузоперевозчикам. Пропуска, которые расцениваются следствием как взятки, позволяли их обладателям осуществлять свою деятельность с нарушениями КоАП. Таким образом, резюмируют силовики, группа Сафонова получила незаконным способом более 19 млн рублей.

Депутат-единоросс из Госдумы Александр Хинштейн еще до появления официального пресс-релиза СК выложил в своем Telegram-канале фотографии интерьеров дома Сафонова, в которых обращает на себя внимание обилие позолоченных элементов.

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