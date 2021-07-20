Экс-члены УИКов Калининского района оспорили в суде свое исключение из комиссий

Калининский районный суд удовлетворил иски бывших членов участковых избирательных комиссий Екатерины Одоевских (УИК №418) и Ольги Рыхтюк (УИК №439) к территориальному избиркому №38, следует из данных на сайте суда. Рыхтюк и Одоевских оспаривали решение ТИК, по которому они лишились полномочий членов участковых комиссий.

Рыхтюк сообщила ЗАКС.Ру, что суд отменил документ территориального избиркома в части исключения из УИКов ее и Одоевских. Ранее экс-член УИК рассказывала, что заявление о выходе из комиссии в ТИК №38 не подавала. О том, что это не делали многие другие сотрудники участковых комиссий, ЗАКС.Ру рассказали знакомые с ситуацией источники.

- ТИК №38 должен будет отменить свое решение, если они не подадут апелляцию. На подачу с 12 июля у них месяц, - уточнила Рыхтюк.

На момент публикации заметки ЗАКС.Ру не удалось найти данных о поданных апелляциях. Отсутствуют на сайте ТИК №38 решения о новом назначении Рыхтюк и Одоевских в составы комиссий.

Глава ТИК №38 Сергей Пономарев сообщил ЗАКС.Ру, что не смог присутствовать на последнем заседании суда и пока не видел полного текста его решения. Вопрос об оспаривании пока не решен: "может будем", сказал Пономарев.

Напомним, после истории с массовым исключением членов делом заинтересовалось Управление Следственного комитета по Петербургу. Рыхтюк приглашали на встречу в ведомство, где она рассказала о случившемся. После этого из СК никаких вестей не было, уточнила экс-член УИК в разговоре с ЗАКС.Ру. Она предположила, что следователь ожидает окончания судебного спора.

София Саттарова