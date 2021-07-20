Верховный суд отказался исключить COVID-19 из списка опасных заболеваний

Верховный суд признал законным решение правительства России включить коронавирусную инфекцию в список представляющих опасность для окружающих болезней, передает РИА "Новости".

В суд с коллективным иском обратились более тысячи россиян, которые были недовольны введенным режимом самоизоляции. Они возмутились тем, что им пришлось "ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой". В иске было указано, что общественная организация "Лига защитников пациентов", входившая в число истцов, е смогла провести запланированный конгресс, что "повлекло материальные потери".

Постановление, которое оспаривали истцы, было принято в конце января 2020 года, когда COVID-19 был добавлен в список 15-ти опасных для общества болезней. Кроме него, в перечне чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие болезни. Истцы отмечали, что в списке нет ОРВИ и гриппа, несмотря на вспышки, к примеру, свиного и птичьего гриппа.

Верховный суд, вынося решение, сослался на решение ВОЗ, которая за день до принятия постановления присвоила вспышке COVID-19 уровень международной опасности и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения. В ВС отметили, что правительство "располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности [заразности], тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности". Также в качестве аргумента для введения карантина суд привел риск "быстрого исчерпания ресурсов системы здравоохранения" в случае неконтролируемого распространения нового вируса.

Отмечается, что та же группа истцов добивалась в Верховном суде отмены масочного режима в России.