Депутат ГД Катасонов внес законопроект об обнулении ряда налогов на период пандемии

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов внес 20 июля на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий введение нулевой ставки по налогу на имущество организаций, физических лиц и земельному налогу. В его представлении, такой порядок вещей должен установиться и сохраняться до тех пор, пока не будут отменены противоэпидемические меры.

Как и многие предприниматели в 2020-2021 годах, Катасонов апеллирует к снижению выручки у малого бизнеса и, соответственно, все большим затруднениям при выплате окладов сотрудникам.

"Введение вышеуказанных норм в Налоговый кодекс Российской Федерации позволит реализовать автоматический режим поддержки, без необходимости срочных изменений в законодательство", - отмечает политик в пояснительной записке к законопроекту.