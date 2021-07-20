Смольный планирует мероприятия в честь Александра Невского на 16 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга объявил конкурс на организацию мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, следует из данных сайта госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 16 млн рублей.

За эти деньги комитет хочет организовать проведение прямой трансляции Малого крестного хода из Александро-Невской лавры, молебна и приветствия официальных лиц со сцены, торжественного прохода роты почетного караула и оркестра. Также в документах сказано, что исполнитель должен организовать "чествование Кавалеров Ордена Александра Невского" с вручением хризантем или гвоздик. К могилам кавалеров ордена Александра Невского следует организовать возложение цветочной гирлянды "из еловых ветвей, гвоздик красных и белых, лилий".

Помимо этого, комитет желает проведение концерта с оригинальными номерами разных жанров: танцы, песни и инструментальная музыка. Длительность концерта - 2 часа, сказано в документах закупки. В начале концерта исполнитель должен отвести время на церемонию чествования лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского".

Также ведомство хочет видеть интерактивные зоны и мастер-классы по бисероплетению, изготовлению народной куклы и другому. Еще планируется зона свободного микрофона: "желающие смогут прочитать литературные произведения, посвященные святому благоверному князю Александру Невскому".

Напомним, День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петербург отмечается 12 сентября.

София Саттарова