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Петербуржцам предлагают дать имена спасенным нерпам

фото ЗакС политика Петербуржцам предлагают дать имена спасенным нерпам

Петербургское правительство поддержало идею Фонда друзей балтийской нерпы, который предлагает жителям Петербурга и Ленобласти подыскать имена трем недавно спасенным детенышам нерпы. Комментируя инициативу, петербургский губернатор Александр Беглов напомнил, что во вверенном ему городе нынешний год объявлен годом экологии.

"Многие решения и региональные программы в этом году направлены на защиту окружающей среды. Город оказывает поддержку проектам сохранения уникальной фауны Балтийского моря и Ладожского озера. Бережное отношение к природе, спасение редких видов животных – это часть петербургской культуры", - приводит цитату Беглова пресс-служба Смольного.

Двух самок и самца предлагают назвать в честь топонимов Северо-Запада: Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая; Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец.

фото: Фонд друзей балтийской нерпы

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