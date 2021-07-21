С начала прививочной кампании ревакцинацию от COVID-19 начали более 500 петербуржцев

С момента, когда в городе на Неве стартовала массовая прививочная кампания, курс ревакцинации от коронавируса начали уже 502 петербуржца, 65 из которых - за минувшие сутки. Полностью завершили цикл при этом только 10 человек, говорится в отчёте оперативного штаба.

Первый компонент вакцины к сегодняшнему дню получил 1 197 191 житель Северной столицы, оба - 831 817 горожан.

Следует напомнить, что днём ранее в Петербург привезли очередную крупную партию "Спутника V", в связи с чем теперь на балансе города имеется 160 129 комплектов доз.