Власти Петербурга отказались от идеи новых намывных территорий

Петербургские власти решили не продолжать возводить новые намывные территории в Невской губе из-за опасности возможных наводнений, информирует РБК, ссылаясь на соответствующее заявление замглавы комитета по природопользованию Михаила Страхова.

Он уточнил, что создание намывов может привести к возникновению внештатных ситуаций на комплексе защитных сооружений города, в том числе - дамбы, которую возводили без учёта появления таких территорий.

"Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведёт к тому, что сокращается емкость Невской губы, её площадь. Соответственно, город может за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы", - конкретизировал ситуацию Страхов.

Создание намывов не предполагается в новом Генплане Петербурга, однако все работы по существующим проектам будут завершены.

Добавим, не так давно Совет федерации санкционировал внесение корректировки в границы Северной столицы с учётом присоединения трёх намывных территорий.