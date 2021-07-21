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Муниципал 14:21

МО "Смольнинское" потратит 423 тысячи рублей на блендеры для долгожителей

фото ЗакС политика МО "Смольнинское" потратит 423 тысячи рублей на блендеры для долгожителей

Администрация МО "Смольнинское" 20 июля разместила на портале госзакупок извещение о запросе котировок в электронной форме на поставку 162 блендеров. Их планируют подарить долгожителям района, а также семейным парам, отмечающим юбилей свадьбы. На подарки планируется потратить до 423 тысячи рублей

Доставлять бытовую технику поставщик будет с июля по декабрь 2021 года. Каждый месяц по 27 штук. Это будет погружной блендер с мощностью не менее 16000 оборотов в минуту. Объем чаши должен быть не менее 500 мл. В комплекте с блендером должны идти венчик и стакан для смешивания объемом не менее 600 мл. Они также должны иметь функцию "турбо режима". Одно устройство МО "Смольнинское" оценило в 2,6 тысячи рублей. Заявки на поставку блендеров будут приниматься до 27 июля. 

В марте 2021 года МО "Смольнинское" уже проводила похожую закупку. Тогда администрация искала 87 устройств за 208 тысяч рублей. Победителем стало ООО "ПМП Снабжение", предложив наименьшую цену в 198 тысяч рублей. 

Константин Леньков

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