В Петербурге ждут грозы и штормовой ветер 22 июля

Управление МЧС по Петербургу предупредило, что 22 июля в городе ожидаются дожди и грозы.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, осадки в Петербурге будут кратковременными, и ждать их стоит во второй половине дня. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигнуть 17 м/с, в основном ожидается 7 – 12 м/с. Температура днем составит плюс 21 – плюс 23 градуса, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Пока в Петербурге установилась относительно прохладная погода на фоне аномальной жары июня и июля. Однако вскоре, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до тридцатиградусных значений, август обещает быть теплым.