"Казанского стрелка" Галявиева перевели в психбольницу при СИЗО "Бутырка"

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2, известное как "Бутырка", передает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - сказал Мельников.

Ранее в ОНК сообщили, что, согласно выводам психиатрической экспертизы, Галявиев был невменяем в момент стрельбы в школе. При этом в Следственном комитете заявили, что экспертиза в отношении него еще не завершена.

11 мая Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Десять человек погибли, еще 20 получили ранения. В соцсетях 19-летний юноша называл себя "богом" и предупреждал о желании убивать людей, ранее он учился в этой школе.

Ружье принадлежало Галявиеву легально. Из-за этой трагедии президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновлённый закон был не так давно принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.