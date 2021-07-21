В МО "Северный" планируют провести спортивные соревнования с участием трудовых мигрантов

Провести спортивные мероприятия с участием трудовых мигрантов договорились представители местной администрации МО "Северный" и совета Узбекской национально-культурной автономии, сообщили в группе Совета муниципальных образований Петербурга.
Встреча главного специалиста организационного отдела местной администрации Станислава Гарасевича с председателем совета автономии Равшанбеком Курбановым состоялась во вторник, 20 июля.
В ходе мероприятия также обсуждалась возможность встречи генерального консула Узбекистана в Петербурге Алишера Бабаева с трудовыми мигрантами, проживающими и работающими в МО "Северный".