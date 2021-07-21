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Новости 21 июля, 18:57

Беглов наградит сам себя почетным знаком за заслуги в международном сотрудничестве

фото ЗакС политика Беглов наградит сам себя почетным знаком за заслуги в международном сотрудничестве

Комитет по внешним связям подготовил проект постановления о награждении почетным знаком "За особые заслуги в области международного сотрудничества Санкт‑Петербурга" девятерых человек. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы администрации губернатора Петербурга. 

Согласно проекту постановления, подпись под документом должен поставить губернатор Петербурга Александр Беглов. Он же является первым человеком в списке тех, кого планируется наградить почетным знаком. Также в списке указан председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Помимо Беглова в документе перечислены предыдущие градоначальники: председатель Совета директоров Общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Российский союз строителей" Владимир Яковлев, председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Григорий Полтавченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Вместе с ними почетным знаком планируется наградить представителей других стран: вице-премьера Кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова и начальника Управления внешних связей аппарата мэрии Еревана Давида Геворгяна. Также указаны председатель правления РОО "Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества" Маргарита Мудрак и заместитель директора по общим вопросам "Эрмитажа" Александр Прохоренко

Почетные знаки они получат "за особые заслуги в области международного сотрудничества Санкт-Петербурга в 2021 году", сказано в документе. Там не уточняется, что именно это за заслуги.

В 2018 году будучи полпредом президента в СЗФО Беглов рассуждал о геополитике прошлого и настоящего. В частности он заявил о необходимости защищать население России от влияния Запада: 

"Да никогда никто не убивает, но война же идет, и она разрушает нашу страну, нашу экономику, наши семьи. Это такая же серьезная война, как была в 90-е годы. Это народная война. Поэтому мы должны объединиться и встать плечом к плечу против внешнего врага, который пытается завладеть нашим сознанием. <...> Наше с вашим поколение совместно защитит нашу страну от самого главного врага — от управления из вне сознанием наших граждан".

София Саттарова

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