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Новости 21 июля, 20:54

РБК: В России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

фото ЗакС политика РБК: В России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

В России с 15 июня по 15 июля прошли учения по обеспечению устройчивой работы российского сегмента интернета, передает РБК со ссылкой на материалы группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика". 

Источник издания утверждает, что целью учений было определение "возможности работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз", и учения "предварительно признаны успешными". Еще один собеседник заявил, что в ходе учений "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета".

В документах этого не указывалось, лишь отмечалось, что отчетные материалы планируется подготовить до 31 августа.По данным издания, в учениях приняли участие операторы "большой четверки" (МТС, "Билайн", "МегаФон" и "Tele2"), а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг". 

В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли эти сведения. В регуляторе сообщили, что учения проводятся ежегодно, и они "направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет".

Закон об устойчивом рунете вступил в силу в 2019 году. Согласно ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. По официальной версии, это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже при невозможности подключиться к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

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