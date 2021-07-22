Кассационный суд счёл законной принудительную госпитализацию шамана Габышева в ПНД

Девятый кассационный суд общей юрисдикции не стал удовлетворять жалобу якутского шамана Александра Габышева о признании незаконной его принудительной госпитализации в психоневрологический диспансер в феврале текущего года, уведомил "МБХ медиа" юрист Алексей Прянишников.

Он уточнил, что защитники религиозного деятеля продолжат добиваться правосудия: впереди - подача апелляции в Верховный суд РФ и заявления в Европейский суд по правам человека.

Ранее, в мае, городской суд Якутска аналогично отказался признавать незаконным принудительное помещение Габышева в ПНД. До этого к соответствующему выводу пришёл и Верховный суд Якутии.

Напомним, поводом для последней госпитализации шамана послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезла его в психдиспансер.

В поле зрения СМИ и силовиков он попал в 2019 году, когда собрался пешком дойти до Москвы и провести обряд изгнания президента Владимира Путина из Кремля.