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В завершение работ по реконструкции одного из старейших кинотеатров Петербурга вложат 33 млн рублей

фото ЗакС политика В завершение работ по реконструкции одного из старейших кинотеатров Петербурга вложат 33 млн рублей

Завершение ремонта одного из старейших петербургских кинотеатров "Уран", расположенного на Ярославском проспекте, обойдётся городу в дополнительные 33,1 млн рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзаказа. В первый этап реконструкции было вложено 34 млн рублей.

Кинотеатр открылся для горожан ещё в 1914 году. Своё нынешнее название он приобрёл в 1940 году, до этого именовавшись "Асторией", "Пробуждением" и "Культармейцем".

Предполагается, что после завершения всех необходимых процедур по восстановлению здания, кинотеатр вновь будет исполнять свою первостепенную функцию.

Будущему подрядчику необходимо будет привести в порядок фасады здания, провести внутреннюю отделку, поменять оконные и дверные заполнения, установить охрану и пожарную сигнализацию, оповещение об эвакуации и провести инженерные сети. Примыкающую к объекту территорию необходимо благоустроить.

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