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Минпромторг контролирует ситуацию с ростом цен на одежду и обувь

фото ЗакС политика Минпромторг контролирует ситуацию с ростом цен на одежду и обувь

Министерство промышленности и торговли выступило с призванным успокоить россиян заявлением, которое продиктовано участившимися сообщениями о подорожании одежды и обуви. По словам чиновников, данная тенденция - "ежегодный процесс в рознице" и "в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора".

Авторы заявления напомнили также, что скачок цен во многом уравновешивается последующими скидками и распродажами. Среди причин подорожания одежды и обуви называются рост тарифов на перевозку из Китая и растущие затраты на сырье. В свою очередь, по прогнозу министерства, рост цен на отечественную продукцию составит 3-5%.

"В министерстве постоянно следят за ситуацией и отслеживают факторы риска", - говорится  в тексте, распространенном пресс-службой ведомства.

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