           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:10

Беглов поздравил Эйфмана с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил Эйфмана с юбилеем

В день своего 75-летия петербурсгкий балетмейстер Борис Эйфман получил официальное поздравление от губернатора Александра Беглова. По оценке чиновника, возглавляемый юбиляром "Театр Эйфмана" стал "петербургским брендом мирового уровня".

"Свой знаковый юбилей Вы встречаете в статусе одного из наиболее ярких российских театральных деятелей, имеющих неповторимый стиль и заслуженное мировое признание", - сказано в торжественном обращении.

По мысли Беглова, именинник не только сильнейший художник, но и способный организатор, а его жизнь представляет собой "многолетнее служение" городу.

Ранее в июле Эйфмана наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени президент Владимир Путин. Отметим, что имя балетмейстера все чаще возникает в скандальном контексте: под оперативным управлением его Академии танца находится исторический дом Басевича на Большой Пушккарской улице, в котором раз за разом случаются пожары. В аварийном здании эпохи модерн хотят организовать апартаменты для сотрудников академии, что возмущает градозащитное сообщество.

фото: kremlin.ru

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru